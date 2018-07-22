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Заступника мера Кам'янки-Дніпровської заарештували на 60 діб

Заступника мера Кам'янки-Дніпровської заарештували на 60 діб

Київ • УНН

 • 9276 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Заступника мера Кам'янки-Дніпровської заарештували на 60 діб за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на свої сторінці у Facebbok, передає УНН.

"Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя сьогодні обрав заступнику мера Кам'янки-Дніпровської запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 281 900 грн", - сказано уповідомлені.

Нагадаємо, 20 липня на хабарі у 2 000 доларів затримано заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, торгівельного обслуговування, будівництва, транспорту і зв’язку, містобудування та архітектури міста Кам’янка-Дніпровська.

Гроші чиновник вимагав за вирішення питання щодо надання дозволу виконавчим комітетом міськради на
розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на території міста.

В ході обшуку було, зокрема, виявлено та вилучено 2000 доларів США та 58 000 гривень.

Як повідомляв УНН, Галицький райсуд Львова обрав запобіжний захід для мера Сколе Володимира Москаля, якого напередодні затримали на черговій неправомірній вигоді, у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

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