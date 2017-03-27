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Заместитель председателя Шевченковской РГА арестовали за присвоение госсредств

Заместитель председателя Шевченковской РГА арестовали за присвоение госсредств

Киев • УНН

 • 11032 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Печерский райсуд арестовал первого заместителя Шевченковской РГА и его сообщника, которые накануне были задержаны по подозрению в хищении коммунального имущества и присвоении средств на общую сумму 29 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил к обоим подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. При этом суд определил в качестве альтернативы размер залога в сумме 2 млн гривен для чиновника РГА, и 480 тыс гривен - для его сообщника.

Напомним, что 24 марта сотрудники прокуратуры Киева вручили подозрение и задержали заместителя председателя Шевченковской районной государственной администрации столицы Виктора Андреева.

Чиновник подозревается в создании преступной организации, присвоила имущество территориальной общины на 27 млн ​​грн, а также завладела средствами частных предприятий на сумму 2 млн.

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