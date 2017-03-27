Заместитель председателя Шевченковской РГА арестовали за присвоение госсредств

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил к обоим подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. При этом суд определил в качестве альтернативы размер залога в сумме 2 млн гривен для чиновника РГА, и 480 тыс гривен - для его сообщника.

Напомним, что 24 марта сотрудники прокуратуры Киева вручили подозрение и задержали заместителя председателя Шевченковской районной государственной администрации столицы Виктора Андреева.

Чиновник подозревается в создании преступной организации, присвоила имущество территориальной общины на 27 млн ​​грн, а также завладела средствами частных предприятий на сумму 2 млн.