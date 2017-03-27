Заступника голови Шевченківської РДА заарештували за привласнення держкоштів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Печерський райсуд заарештував першого заступника Шевченківської РДА та його спільника, які напередодні були затримані за підозрою у розкраданні комунального майна та привласненні коштів на загальну суму 29 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Суд задовольнив клопотання прокурора та застосував до обох підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. При цьому суд визначив у якості альтернативи розмір застави у сумі 2 млн гривень для посадовця РДА, та 480 тис гривень - для його спільника.
Нагадаємо, що 24 березня співробітники прокуратури Києва вручили підозру та затримали заступника голови Шевченківської районної державної адміністрації столиці Віктора Андрєєва.
Посадовець підозрюється у створенні злочинної організації, що привласнила майно територіальної громади на 27 млн грн, а також заволоділа коштами приватних підприємств на суму 2 млн.