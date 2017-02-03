Заместитель Генсека ООН предупредил об опасных экологических последствиях столкновений на Донбассе

По его словам, многие местные жители остались без воды и отопления и если не будут приняты срочные меры, то в ближайшие дни международное сообщество увидит новые массовые перемещения населения.

"Сейчас после трех лет конфликта на востоке Украины, который превратился в еще один затяжной гуманитарный кризис, мы столкнулись с серьезным ухудшением ситуации в связи с недавней внезапной эскалацией насилия. Эта эскалация по обе стороны "линии соприкосновения" в городе Донецк и в районе города Авдеевка в Донецкой области привела к гибели четырех мирных жителей - все женщины...", - заявил С.О'Брайен.

Он подчеркнул, что в результате боевых действий были повреждены важные объекты гражданской инфраструктуры. Авдеевка оказалась отрезанной от электроснабжения, без которого не может работать система отопления города. Представитель ООН предупредил, что без восстановления отопительной системы начнется массовое перемещение населения. С.О'Брайен рассказал о перебоях с отоплением и подачей воды в неподконтрольных правительству районах Донецка, а также в Мариуполе.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам предупредил "об опасных экологических последствиях вооруженных столкновений на востоке Украины".

"Если боевые действия будут продолжаться, то мы можем столкнуться с серьезным кризисом в сфере окружающей среды. Повреждение завода по производству фенола вблизи села Новгородское привело к тому, что объемы химических отходов, в том числе смертельно опасной серной кислоты и формальдегида достигли угрожающих уровней. Утечка этих веществ в почву и в воду реки Северский Донец может привести к катастрофическим гуманитарным последствиям в этой индустриальной части Европы", - заявил заместитель генсека ООН.

Он предупредил, что в случае повреждений водоочистных предприятий также возникнет реальная опасность для жизни людей, живущих в этом районе. В этой ситуации может произойти утечка газообразного хлора, который обычно хранится на складах этих предприятий.

Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Эртурул Апакан в деталях рассказал членам Совбеза ООН об эскалации насилия в Авдеевке и Ясиноватой, расположенных вблизи Донецка. По его словам, нарушения прекращения огня наблюдались во многих пунктах и ​​раньше, но в течение последних пяти дней они участились и привели к крайне тяжелым последствиям. В последние дни наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 31 тыс. взрывов, в том числе только 1 февраля - 10 тыс. взрывов. Обстановка в районе линии разграничения остается сложной. Особую озабоченность, по словам Э.Апакана, вызывает использование вооружений, запрещенных в минских соглашениях, в том числе "Градов", минометов, артиллерии. В районе боевых действий были замечены также танки.

Представитель ОБСЕ заявил, что использование этих видов вооружений приводит к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры. Он подтвердил, что жители многих населенных пунктов лишены электричества, воды, тепла. И это происходит в условиях, когда температура воздуха значительно ниже нуля. Ремонтные работы затрудняют продолжающиеся боевые действия. Критическая ситуация сложилась на фильтровальной станции, которая обеспечивает водой населенные пункты с обеих сторон линии разграничения.

Э.Апакан призвал к немедленному прекращению огня, отводу всего тяжелого вооружения, обеспечению доступа наблюдателей и защите гражданского населения и инфраструктуры.

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман напомнил, что почти два года назад был согласован Комплекс мероприятий по выполнению минских соглашений. Он призвал все стороны неукоснительно соблюдать достигнутые договоренности и немедленно восстановить режим прекращения огня.

"Вооруженные действия в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта буквально за несколько дней активизировались до уровня, которого наблюдатели ОБСЕ никогда не видели в этом районе. Эта эскалация демонстрирует, насколько зыбкой остается ситуация и как неожиданно и резко она может ухудшиться", - сказал Дж.Фелтман.