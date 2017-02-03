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Заступник Генсека ООН попередив про небезпечні екологічні наслідки зіткнень на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Організації Об'єднаних Націй попередили про небезпечні екологічні наслідки збройних зіткнень на Донбасі, де вже декілька днів спостерігається загострення, пошкоджені найважливіші об'єкти інфраструктури. Про це напередодні заявив заступник Генерального секретаря ООН, координатор надзвичайної допомоги ООН Стівен О'Брайєн на зустрічі Радбезу ООН щодо України, передає УНН з посиланням на центр новин організації.

Заступник Генсека ООН попередив про небезпечні екологічні наслідки зіткнень на Донбасі

З його слів, багато місцевих жителів залишилися без води і опалення і якщо не буде вжито термінових заходів, що в найближчі дні міжнародна спільнота побачить нові масові переміщення населення.

"Зараз після трьох років конфлікту на сході України, який перетворився в ще одну затяжну гуманітарну кризу, ми зіткнулися з серйозним погіршенням ситуації в зв'язку з недавньою раптовою ескалацією насильства. Ця ескалація по обидві сторони "лінії зіткнення" в місті Донецьк і в районі міста Авдіївка в Донецькій області привела до загибелі чотирьох мирних жителів - всі жінки ...", - заявив С.О'Брайєн.

Він підкреслив, що в результаті бойових дій було пошкоджено важливі об'єкти цивільної інфраструктури. Авдіївка виявилася відрізаною від електропостачання, без якого не може працювати система опалення міста. Представник ООН попередив, що без відновлення опалювальної системи почнеться масове переміщення населення. С.О'Брайєн розповів про перебої з опаленням і подачею води в непідконтрольних уряду районах Донецька, а також в Маріуполі.

Заступник Генсека ООН з гуманітарних питань попередив "про небезпечні екологічні наслідки збройних зіткнень на сході України".

"Якщо бойові дії триватимуть, то ми можемо зіткнутися з серйозною кризою в сфері навколишнього середовища. Пошкодження заводу з виробництва фенолу поблизу села Новгородське призвело до того, що обсяги хімічних відходів, в тому числі смертельно небезпечної сірчаної кислоти і формальдегіду досягли загрозливих рівнів. Просочування цих речовин в грунт і у воду річки Сіверський Донець може привести до катастрофічних гуманітарних наслідків в цій індустріальній частині Європи", - заявив заступник Генсека ООН.

Він попередив, що у випадку пошкоджень водоочисних підприємств також виникне реальна небезпека для життя людей, що живуть в цьому районі. У цій ситуації може статися витік газоподібного хлору, який зазвичай зберігається на складах цих підприємств.

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Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Ертурул Апакан у деталях розповів членам Радбезу ООН про ескалацію насильства в Авдіївці та Ясинуватій, розташованих поблизу Донецька. За його словами, порушення припинення вогню спостерігалися в багатьох пунктах і раніше, але протягом останніх п'яти днів вони почастішали і привели до вкрай тяжких наслідків. В останні дні спостерігачі ОБСЄ зареєстрували 31 тис. вибухів, в тому числі тільки 1 лютого - 10 тисяч вибухів. Обстановка в районі лінії розмежування залишається складною. Особливу заклопотаність, за словами Е.Апакана, викликає використання озброєнь, заборонених в мінських угодах, в тому числі "Градів", мінометів, артилерії. У районі бойових дій були помічені також танки.

Представник ОБСЄ заявив, що використання цих видів озброєнь призводить до жертв серед цивільного населення і руйнування інфраструктури. Він підтвердив, що жителі багатьох населених пунктів позбавлені електрики, води, тепла. І це відбувається в умовах, коли температура повітря значно нижче нуля. Ремонтні роботи ускладнюють триваючі бойові дії. Критична ситуація склалася на фільтрувальній станції, що забезпечує водою населені пункти по обидва боки лінії розмежування.

Е.Апакан закликав до негайного припинення вогню, відведення всього важкого озброєння, забезпечення доступу спостерігачів і захисту цивільного населення та інфраструктури.

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Заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман нагадав, що майже два роки тому був узгоджений Комплекс заходів з виконання мінських угод. Він закликав всі сторони неухильно дотримуватись досягнутих домовленостей і негайно відновити режим припинення вогню.

"Збройні дії в районі Авдіївки, Ясинуватої і Донецького аеропорту буквально за кілька днів інтенсифікувалися до рівня, якого спостерігачі ОБСЄ ніколи ще не бачили в цьому районі. Ця ескалація демонструє, наскільки хиткою залишається ситуація і як несподівано і різко вона може погіршитися", - сказав Дж.Фелтман.

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