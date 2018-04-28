"Застряли" в Египте: вылет украинцев из Шарм-эль-Шейха ожидается вечером

"Все пассажиры были перевезены в гостиницу Experience Park Land, где разместились на ночь и были обеспечены водой и продовольствием. Прибытие нового самолета на замену ожидается в 17:00 и вылет с пассажирами, соответственно , в 18:00. Сбор пассажиров на выезд в аэропорт начнется после получения сообщения о вылете запасного самолета из Украины. Посольство Украины в Египте держит эту ситуацию на контроле", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

В диппредставительстве напомнили, что 27 апреля по техническим причинам аэропорта города Шарм-эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.