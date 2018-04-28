"Застрягли" у Єгипті: виліт українців з Шарм-ель-Шейха очікується ввечері
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Виліт літака з українськими туристами, які майже добу не можуть вилетіти з аеропорту Шарм-ель-Шейха, очікується ввечері - о 18:00. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Єгипті.
"Всі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч та були забезпечені водою та харчами. Прибуття нового літака на заміну очікується о 17:00 і виліт з пасажирами, відповідно о 18:00. Збір пасажирів на виїзд до аеропорту почнеться після отримання повідомлення про виліт запасного літака з України. Посольство України в Єгипті тримає цю ситуацію на контролі", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook.
У диппредставництві нагадали, що 27 квітня за технічних причин з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова. Також через певні причини не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.