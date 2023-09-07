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Застрял в решетке окна: в Одесской области спасли 7-летнего мальчика

Застрял в решетке окна: в Одесской области спасли 7-летнего мальчика

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Одесской области спасатели освободили 7-летнего мальчика из «оконной ловушки», передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

“Ребенок застрял в решетке окна”, — такой вызов сегодня поступил к спасателям Одесской области.

Сотрудники ГСЧС прибыли на место и с помощью гидравлических ножниц разрезали оконную решетку на первом этаже и освободили голову мальчика из металлической ловушки. Он не пострадал, но очень испугался.

“После чего, вместе с обеспокоенной мамой, прослушали от наших специалистов мини-лекцию с перечнем элементарных правил безопасности, которых следует придерживаться, чтобы избежать подобных случаев, а чтобы не казаться суровыми „дядями“, пожарные с мальчиком практиковали работу „освободительным инструментом“, надев каску, чтобы малыш почувствовал себя настоящим спасателем”, — добавили в ГСЧС.

Украинские Национальные Новости

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