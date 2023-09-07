Застряг у решітці вікна: на Одещині врятували 7-річного хлопчика

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“Дитина застрягла в решітці вікна”, — такий виклик сьогодні надійшов до рятувальників Одещини.

Співробітники ДСНС прибули на місце і за допомогою гідравлічних ножиць розрізали віконну решітку на першому поверсі та вивільнили голову хлопчика з металевої пастки. Не постраждав, але дуже злякався.

“Після чого, разом із стурбованою мамою, прослухали від наших фахівців міні-лекцію з переліком елементарних правил безпеки, яких варто дотримуватися, аби уникнути подібних випадків, а щоб не здаватися суворими „дядьками“, вогнеборці з хлопчиком практикували роботу „визвольним інструментом“, одягнувши каску, щоб малий відчув себе справжнім рятувальником”, — додали у ДСНС.