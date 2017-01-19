Основатель WikiLeaks отказался от экстрадиции в США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа сообщили, что он отказался от экстрадиции в США из-за несоблюдения названных им условий американскими властями, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Ранее говорилось, что Дж.Ассанж согласится на экстрадицию в США в том случае, если американские власти помилуют информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. Действующий президент США Барак Обама сократил срок Ч.Меннинг до весны 2017 года, прибегнув к ее немедленному помиловании.
"Нет сомнений, что президент Обама сделал не то, чего добивался Дж.Ассанж. Дж.Ассанж заявлял, что Челси Мэннинг вообще не должна преследоваться, не должна отбывать десятилетия в тюрьме и должна быть отпущена немедленно", - сообщил представитель WikiLeaks в США Барри Поллак.