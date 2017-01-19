Засновник WikiLeaks відмовився від екстрадиції в США

Раніше йшлося, що Дж.Ассанж погодився на екстрадицію в США в тому випадку, якщо американська влада помилує інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг. Чинний президент США Барак Обама скоротив термін Ч.Меннінг до весни 2017 роки, вдавшись до її негайного помилування.

“Немає сумнівів, що президент Б.Обама зробив не те, чого домагався Дж.Ассанж. Дж.Ассанж заявляв, що Челсі Меннінг взагалі не повинна переслідуватися, не повинна відбувати десятиліття у в’язниці і повинна бути відпущена негайно,” — повідомив представник WikiLeaks в США Баррі Поллак.