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Заседание СНБО: Верещук назвала четыре темы

Киев • УНН

 • 20103 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук назвала темы, которые СНБО может рассмотреть на своем заседании завтра, 4 июня, сообщает УНН.

Заседание СНБО: Верещук назвала четыре темы

Прежде всего рассмотреть хотят вопрос Беларуси и действий Александра Лукашенко.

“Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили”, — отметила Верещук в эфире одного из телеканалов.

Кроме того, планируется поднять вопрос интеграции в НАТО.

“У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом Президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурировано, алгоритм будет более известный и понятный”, — рассказала нардеп.

Также в повестке дня могут стоять вопросы земельной реформы и Донбасса.

“У нас стартует рынок земли с 1 июля текущего года, нам очень важно понимать, что происходит в этой сфере. И, конечно, надеюсь на рассмотрение вопросов безопасности относительно Крыма и Донбасса”, — добавила Верещук.

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