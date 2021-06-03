Заседание СНБО: Верещук назвала четыре темы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук назвала темы, которые СНБО может рассмотреть на своем заседании завтра, 4 июня, сообщает УНН.
Прежде всего рассмотреть хотят вопрос Беларуси и действий Александра Лукашенко.
“Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили”, — отметила Верещук в эфире одного из телеканалов.
Кроме того, планируется поднять вопрос интеграции в НАТО.
“У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом Президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурировано, алгоритм будет более известный и понятный”, — рассказала нардеп.
Также в повестке дня могут стоять вопросы земельной реформы и Донбасса.
“У нас стартует рынок земли с 1 июля текущего года, нам очень важно понимать, что происходит в этой сфере. И, конечно, надеюсь на рассмотрение вопросов безопасности относительно Крыма и Донбасса”, — добавила Верещук.