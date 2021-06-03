Засідання РНБО: Верещук назвала чотири теми

Перш за все розглянути хочуть питання Білорусі і дій Олександра Лукашенка.

“Буде питання про санкції проти режиму Лукашенка, ми саме це зараз обговорили”, — зазначила Верещук в ефірі одного з телеканалів.

Окрім того, планується порушити питання інтеграції в НАТО.

“У нас є національний план дій. Маю велику надію, що буде введено в дію рішення РНБО указом Президента, де будуть визначені і відповідальні, і дедлайни. Тобто, ми будемо рухатися більш структуровано, алгоритм буде більш відомий і зрозумілий”, - розповіла нардеп.

Також на порядку денному можуть стояти питання земельної реформи та Донбасу.

“У нас стартує ринок землі з 1 липня поточного року, нам дуже важливо розуміти, що відбувається в цій сфері. І, звичайно, сподіваюся на розгляд питань безпеки щодо Криму і Донбасу”, — додала Верещук.