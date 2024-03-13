Заседание комитета ВР, на котором должны были рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, отменили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  27166 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  48130 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  113886 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  117580 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  117764 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124346 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127379 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123653 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114760 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114481 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

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Поджог дом на Киевщине, в результате чего погибла женщина: злоумышленнику сообщено о подозрении

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12 марта 2024, 09:24  •  139963 просмотра
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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  280582 просмотра

Заседание комитета ВР, на котором должны были рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, отменили

Заседание комитета Верховной Рады по рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации было отменено.

политика •   •  1828 просмотра
Заседание комитета ВР, на котором должны были рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, отменили

Байден и Трамп на пути к матчу-реваншу после обеспечения выдвижения от своих партий в президенты США

Байден и Трамп набирают достаточное количество делегатов для того, чтобы стать номинантами на реванш на президентских выборах 2024 года.

Новости Мира •   •  1824 просмотра
Байден и Трамп на пути к матчу-реваншу после обеспечения выдвижения от своих партий в президенты США

Поджог дом на Киевщине, в результате чего погибла женщина: злоумышленнику сообщено о подозрении

Пьяный мужчина поджег дом в Березани Киевской области, в результате чего погибла 42-летняя женщина, злоумышленнику сообщено о подозрении.

Криминал и ЧП •   •  2355 просмотра
Поджог дом на Киевщине, в результате чего погибла женщина: злоумышленнику сообщено о подозрении

Китай становится мировым лидером в гиперзвуковых технологиях, опережая россию и США - Пентагон

Китай разработал крупнейший арсенал гиперзвукового оружия, способного нести ядерные и обычные боеголовки, превзойдя в этой области россию и США.

Война •   •  3919 просмотра
Китай становится мировым лидером в гиперзвуковых технологиях, опережая россию и США - Пентагон

В Сумах садики, школы и внешкольные учреждения перевели на дистанционный формат

В Сумах детские сады, школы и внешкольные учреждения перешли на дистанционное обучение до конца недели из-за недавнего российского ракетного обстрела, который повлек жертвы и повреждения зданий.

Война •   •  3419 просмотра
В Сумах садики, школы и внешкольные учреждения перевели на дистанционный формат

Боеприпасы для HIMARS и ракеты для ПВО: Умеров поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи, который включает боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование.

Война •   •  4604 просмотра
Боеприпасы для HIMARS и ракеты для ПВО: Умеров поблагодарил США за новый пакет военной помощи

От реабилитации к самореализации: успешные кейсы адаптации ветеранов к мирной жизни в Черкасской области

Программа "МХП Поруч" оказывает комплексную поддержку военнослужащим, ветеранам и их семьям в Украине, включая реабилитацию, юридическую и психологическую помощь, возможности трудоустройства.

Общество •   •  4287 просмотра
От реабилитации к самореализации: успешные кейсы адаптации ветеранов к мирной жизни в Черкасской области

Утром рф атаковала Одесскую область: авиационную ракету уничтожило ПВО, однако не стоит пренебрегать воздушными тревогами - Кипер

Авиационную ракету во время атаки рф уничтожило ПВО, однако не стоит пренебрегать воздушными тревогами, отмечает глава ОВА Кипер.

Война •   •  7673 просмотра
Утром рф атаковала Одесскую область: авиационную ракету уничтожило ПВО, однако не стоит пренебрегать воздушными тревогами - Кипер

В Сумах и Кривом Роге из-за обстрелов частично отсутствует тепло и газоснабжение - Минэнерго

Из-за обстрелов некоторые потребители в Сумах и Кривом Роге частично остались без тепло и газоснабжения, но дефицита электроэнергии нет.

Война •   •  8452 просмотра
В Сумах и Кривом Роге из-за обстрелов частично отсутствует тепло и газоснабжение - Минэнерго

Поисковые работы на месте атаки "шахедом" в Сумах продолжаются, количество пострадавших и жертв еще будет уточняться - ГВА

Российский беспилотник нанес удар по пятиэтажному жилому дому в Сумах, поисковые работы продолжаются.

Война •   •  9988 просмотра
Поисковые работы на месте атаки "шахедом" в Сумах продолжаются, количество пострадавших и жертв еще будет уточняться - ГВА