Заседание комитета ВР, на котором должны были рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, отменили

Сегодняшнее заседание комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады, на котором должны были продолжить рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации №10449 отменено. Об этом сообщила народный депутат, член комитета Марьяна Безуглая, передает УНН.

Председатель отменил сегодняшнее заседание по мобилизации в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Вчера заседание Завитневич закрыл без объяснений после провала конкретного голосования на первых десяти правках законопроекта из 4195 - написала Безуглая в соцсетях.

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Накануне профильный парламентский комитет при рассмотрении поправок проголосовал за исключение из текста законопроекта о мобилизации предложения по замораживанию счетов, банковских карточек, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.

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