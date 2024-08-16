"Заработали" на уклонистах более 1 млн долл.: с сообщником задержаны начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК

Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщник разоблачены и задержаны на схеме по уклонению от мобилизации - во время обысков у них изъяли более 1 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой Офис Генпрокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о начальнике ТЦК Бучанского района Леониде Выкочко и начальнике Бориспольского ТЦК Сергее Русине.

Детали

"При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора СБУ при содействии Командования медицинских сил ВСУ и Командования Сухопутных войск ВСУ, в сотрудничестве с Минобороны Украины задержаны два руководителя районных ТЦК в Киевской области и их сообщник", - говорится в сообщении.

Сообщается, что им сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также предоставлении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

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По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем служили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения из воинского учета. В настоящее время задокументировано более 20 человек, которые таким образом пытались уклониться от мобилизации - информирует Офис Генпрокурора.

Отмечается, что к своей противоправной деятельности подозреваемые пытались привлечь должностных лиц Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ для беспрепятственного утверждения необходимых документов.

"В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, "уклонистов" и в автомобилях фигурантов проведено 33 обыска. В ходе проведения обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тыс. долларов США - у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных", - говорится в сообщении.

Офис Генпрокурора сообщает, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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