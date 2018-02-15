Заполненность ПХГ Украины газом уменьшилась до 36%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 13 февраля уменьшился до 11,438 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 84,74 млн куб. м газа.
При этом в данных за 13 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 5,33 млн куб. м, из Венгрии - 4,67 млн куб. м, из Польши - 2,97 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 36%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, в течение 2017 года Украина увеличила импорт газа почти на 27%.