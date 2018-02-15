Заповненість ПСГ України газом зменшилася до 36%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 13 лютого зменшився до 11,438 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 84,74 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 13 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 5,33 млн куб. м, з Угорщини - 4,67 млн куб. м, з Польщі - 2,97 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 36%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, протягом 2017 року Україна збільшила імпорт газу майже на 27%.