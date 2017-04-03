Заповедная зона Закарпатья завалена мусором

"Больше всего бутылок в реках на Закарпатье. В принципе, эта проблема по всей Украине, но там наложилась еще местная проблема - рельеф не позволяет делать масштабные свалки, а бедность не позволяет выстраивать перерабатывающие заводы ", - рассказал он.

Р.Михайлюк заметил, что жуткое загрязнения вызвано не туристами, а самыми местными жителями.

"Больше всего, что видел - то собственно село Колочава, расположенный на территории природного заповедника у озера Синевир, и все, что ниже по течению, к водохранилищу, где они застревают. Там полный апокалипсис, особенно сейчас, когда наводнения принесли все, что местные жители набрасывали на берега под лозунгом - "вода все заберет", - отметил Р.Михайлюк.

Напомним, волонтеры "TED ED" сделали видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.

В Верховной Раде рассматривают законопроект, когда при возвращении пластиковой тары в пункты сбора люди будут получать деньги.

Такие сисетмы пока действует в Германии.