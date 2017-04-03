Заповідна зона Закарпаття завалена сміттям

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Фотограф Роман Михайлюк на своїй сторінці у Facebook опублікував “поля” пластикових пляшок на території природного заповідника біля озера Синевир. У коментарі УНН він розповів, що ситуація близиться до екологічної катастрофи.

“Найбільше пляшок в річках на Закарпатті. В принципі, ця проблема є по всій Україні, але там наклалася ще місцева проблема - рельєф не дозволяє робити масштабні сміттєзвалища, а бідність не дозволяє побудувать переробні заводи”, — розповів він.

Р.Михайлюк зауважив, що моторошне забруднення спричинене не туристами, а самими місцевими мешканцями.

“Найбільше, що бачив - то власне село Колочава, розташоване на території природного заповідника біля озера Синевир, і все, що нижче по течії, до водосховища, де вони застряють. Там повний апокаліпсис, особливо зараз, коли повені позносили все, що місцеві жителі накидали на береги під лозунгом - "вода все забере", — зазначив Р.Михайлюк.

Нагадаємо, волонтери “TED ED” зробили відеоролик, який демонструє, що відбувається у природі, коли пластикова тара не утилізовується належним чином. 

У Верховній Раді розглядають законопроекти, коли при поверненні пластикової тари до пунктів збору люди отримуватимуть гроші. 

Така сисетма наразі діє у Німеччині.

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