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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запорожье под атакой: противник атаковал город более чем 10 шахедами

Запорожье под атакой: противник атаковал город более чем 10 шахедами

Киев  •  УНН

 • 476 просмотра

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Российские войска атаковали Запорожье более чем 10 дронами «Шахед». В результате атаки более 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения, продолжается воздушная тревога.

Вражеские войска нанесли удар по Запорожью, используя более 10 беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Запорожье, как и в нескольких других областях Украины, сейчас продолжается воздушная тревога.

Известно, что в Запорожье более 10 тыс абонентов сейчас находятся без света.

Поскольку враг продолжает атаковать - местных жителей призывают не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до полного завершения тревоги.

Враг продолжает атаковать Запорожье, есть пострадавшие - ОВА18 нояб. 2024, 19:57 • 9297 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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