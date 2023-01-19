Запорожье ночью слышало звуки обстрела врагом одной из громад - глава ОВА

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"Звук, который всколыхнул среди ночи областной центр - это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую громаду. Как отметит оккупант в своих лживых сводках, он целился в сверхважный стратегический объект. Но ракета С-300 упала в поле, от ее взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна. К счастью, без жертв", - сообщил Старух.

Детали

Глава ОВА отметил, что 153 обстрела пережили 17 населенных пунктов области за последние сутки. На данный момент зафиксировано 28 сообщений о разрушениях.

"Враг продолжает террористическую деятельность, тренируя профессионализм своих убийц на нашей земле. Запуская все виды вооружения, в том числе запрещенные международным законодательством зажигательные снаряды по гражданской инфраструктуре и жилым домам, оккупант сознательно идет на военные преступления", - указал Старух.

Дополнение

16 января ночью российские захватчики обстреляли Запорожье.