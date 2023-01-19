Запоріжжя вночі чуло звуки обстрілу ворогом однієї з громад - голова ОВА

Цитата

"Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С-300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна. На щастя, без жертв", - повідомив Старух.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що 153 обстріли пережили 17 населених пунктів області за останню добу. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

"Ворог продовжує терористичну діяльність, тренуючи професіоналізм своїх убивць на нашій землі. Запускаючи всі види озброєння, у тому числі заборонені міжнародним законодавством запалювальні снаряди по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, окупант свідомо йде на воєнні злочини", - вказав Старух.

Доповнення

16 січня вночі російські загарбники обстріляли Запоріжжя.