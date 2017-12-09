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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 18639 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34001 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103333 просмотра

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10 марта, 18:32 • 111663 просмотра

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10 марта, 15:15 • 132930 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107084 просмотра

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Меру пресечения Саакашвили вероятно будут выбирать в Печерском суде - адвокат

Меру пресечения Саакашвили вероятно будут выбирать в Печерском суде - адвокат

Киев  •  УНН

 • 14171 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Защитники бывшего президента Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеила Саакашвили ожидают ходатайство от прокуратуры об избрании меры пресечения. По их мнению, это может произойти в Печерском районном суде города Киева. Об этом в комментарии УНН рассказал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Подробности об избрании меры пресечения - пока ожидаем ходатайство от прокуратуры об избрании меры пресечения, информация по состоянию на вечер не поступало, мониторим также реестр суда.

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Предварительно, мы думаем, что это будет Печерский суд, но мы не уверены, потому что может что-то измениться, поэтому это только будет информация о назначении даты и времени избрания меры пресечения, мы обязательно сделаем объявление на странице Михаила ", - сообщил адвокат.

Напомним, в ГПУ еще не определились, когда будут выбирать меру пресечения Саакашвили. После задержания бывшего губернатора Одесской области Саакашвили повезли на допрос .

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