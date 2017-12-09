Меру пресечения Саакашвили вероятно будут выбирать в Печерском суде - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Защитники бывшего президента Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеила Саакашвили ожидают ходатайство от прокуратуры об избрании меры пресечения. По их мнению, это может произойти в Печерском районном суде города Киева. Об этом в комментарии УНН рассказал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.
"Подробности об избрании меры пресечения - пока ожидаем ходатайство от прокуратуры об избрании меры пресечения, информация по состоянию на вечер не поступало, мониторим также реестр суда.
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Предварительно, мы думаем, что это будет Печерский суд, но мы не уверены, потому что может что-то измениться, поэтому это только будет информация о назначении даты и времени избрания меры пресечения, мы обязательно сделаем объявление на странице Михаила ", - сообщил адвокат.
Напомним, в ГПУ еще не определились, когда будут выбирать меру пресечения Саакашвили. После задержания бывшего губернатора Одесской области Саакашвили повезли на допрос .