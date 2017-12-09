Запобіжний захід Саакашвілі ймовірно обиратимуть у Печерському суді - адвокат

“Подробиці щодо обрання запобіжного заходу — поки що очікуємо клопотання від прокуратури щодо обрання запобіжного заходу, інформація станом на вечір не надходила, моніторимо також реєстр суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Саакашвілі передали ліки та "Історію України"

Попередньо, ми думаємо, що це буде Печерський суд, але ми не впевнені, бо може щось змінитись, тому це тільки буде інформація про призначення дати та часу обрання запобіжного заходу, ми обов’язково зробимо об’яву на сторінці Михайла”, — повідомив адвокат.

Нагадаємо, у ГПУ ще не визначились, коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.