Пост украинской шахматистки Музычук стала самым популярным в Facebook

“Это самый популярный пост в украинском сегменте Facebook за все время его существования. И показатели его продолжают активно расти — каждый час добавляется несколько сотен новых распространений и комментариев. Почти все комментаторы поддерживают решение Анны и ее сестры”, — говорится в сообщении.

Отметим, А.Музичук опубликовала пост о бойкоте чемпионата мира 23 декабря. На данный момент он собрал более 112 тыс. лайков и 52 713 репост, под записью оставили около 14 тысяч комментариев.

“Через несколько дней я потеряю оба свои чемпионские титулы — один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улице и в конце концов не чувствовать себя второстепенным существом. Ровно год назад я выиграла оба эти титулы и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых. Это все раздражает, но больше всего — что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии — я очень рада, что она разделяет мою точку зрения. И да, для немногих, кого это все еще волнует — мы вернемся!” — написала А.Музичук.

Украинка является действующей чемпионкой мира и в блице, и в быстрых шахматах. Еще в ноябре она заявила, что не поедет на чемпионат мира по быстрым шахматам, который состоится в Саудовской Аравии с 26 по 30 декабря.