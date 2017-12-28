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Пост української шахістки Музичук став найпопулярнішим у Facebook

Київ • УНН

 • 11307 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Запис у Facebook української шахістки Ганни Музичук про бойкот чемпіонату світу в Саудівській Аравії став найпопулярнішим постом року в українському сегменті соцмережі, передає УНН з посиланням на Watcher.

Пост української шахістки Музичук став найпопулярнішим у Facebook

“Це найпопулярніший пост в українському сегменті Facebook за весь час його існування. І показники його продовжують активно зростати — щогодини додається кілька сотень нових поширень та коментарів. Майже всі коментатори підтримують рішення Анни та її сестри”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Г.Музичук опублікувала пост про бойкот чемпіонату світу 23 грудня. Наразі він зібрав більше 112 тис. лайків та 52 713 репостів, під записом залишили близько 14 тисяч коментарів.

“Через кілька днів я втрачу обидва свої чемпіонські титули — один за іншим. Просто тому, що вирішила не їхати до Саудівської Аравії. Не грати за чиїмись правилами, не носити абайю, не ходити з супроводом на вулиці і зрештою не відчувати себе вторинною істотою. Рівно рік тому я виграла обидва ці титули і була найщасливішою людиною в шаховому світі, тепер же я відчуваю себе дуже погано. Я готова боротися за свої принципи і пропустити турнір, який міг би принести більше грошей, ніж десяток турнірів разом узятих. Це все дратує, але найбільше — що нікому немає до цього діла. Це по-справжньому гірке почуття, але я все одно не змінюватиму свою думку. Те ж саме стосується і моєї сестри Марії — я дуже рада, що вона поділяє мою думку. І так, для небагатьох, кого це все ще хвилює — ми повернемося!” — написала Г.Музичук.

Українка є чинною чемпіонкою світу і в бліці, і в швидких шахах. Ще у листопаді вона заявила, що не поїде на чемпіонат світу зі швидких шахів, який відбудеться в Саудівській Аравії з 26 по 30 грудня.

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