Запасы угля на ТЭС продолжили снижаться: за неделю на 4%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В течение недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 3,7%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.
В частности, по состоянию на 23 июля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранилось 1 млн 734,2 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 30 июля на украинских ТЭС и ТЭЦ хранится 1 млн 670,6 тысяч тонн угля.
Таким образом, за неделю запасы угля уменьшились на 63,6 тысяч тонн или на 3,7%.
Отметим, на прошлой неделе уровень запасов снизился на 7%.
При этом, как отметил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун во время селекторного совещания с главами ОГА по подготовке к новому отопительному сезону, до ноября Украина должна накопить 2,6 млн тонн угля.