Запаси вугілля на ТЕС продовжили зменшуватись: за тиждень на 4%

Зокрема, станом на 23 липня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 734,2 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 30 липня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 670,6 тисяч тонн вугілля.

Таким чином за тиждень запаси вугілля зменшились на 63,6 тисяч тонн або на 3,7%.

Зазначимо, минулого тижня рівень запасів знизився на 7%.

При цьому, як зауважив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час селекторної наради з головами ОДА щодо підготовки до нового опалювального сезону, до листопада Україна має накопичити 2,6 млн тонн вугілля.