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Запаси вугілля на ТЕС продовжили зменшуватись: за тиждень на 4%

Київ • УНН

 • 9725 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ зменшився на 3,7%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.

Зокрема, станом на 23 липня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 734,2 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 30 липня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 670,6 тисяч тонн вугілля.

Таким чином за тиждень запаси вугілля зменшились на 63,6 тисяч тонн або на 3,7%.

Зазначимо, минулого тижня рівень запасів знизився на 7%.

При цьому, як зауважив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час селекторної наради з головами ОДА щодо підготовки до нового опалювального сезону, до листопада Україна має накопичити 2,6 млн тонн вугілля.

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