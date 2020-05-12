Запасы газа в ПХГ Украины превысили 17 млрд куб. м

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 45,22 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение суток газ не отбирался.

При этом в данных за 10 мая указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 14,38 млн куб. м, из Венгрии газ не поступал, из Польши - 3,92 млн куб. м голубого топлива.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, со следующей весны ее начали уменьшать. По данным Нафтогаза, цена газа для населения в апреле снизилась на 15% по сравнению с месяцем ранее.