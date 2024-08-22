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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заочное подозрение получил клирик УПЦ (МП) с Луганщины, который поставляет свою ювелирную продукцию в рф

Заочное подозрение получил клирик УПЦ (МП) с Луганщины, который поставляет свою ювелирную продукцию в рф

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 10:12  •  8966 просмотра

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СБУ заочно сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) с Луганщины за коллаборационную деятельность. Он продает золотые изделия в россию и производит ювелирные знаки отличия для оккупационных группировок рф и фсб.

СБУ сообщила о заочном подозрении клирику-ювелиру УПЦ (МП) с Луганщины Сергею Гутенко, который продает золотые изделия в россию и производит ювелирные знаки отличия для оккупационных группировок рф и фсб.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) во временно оккупированном Луганске Сергея Гутенко. Кроме церковного сана фигурант имеет в регионе подконтрольную ювелирную компанию, которая поставляет свою продукцию в страну-агрессор

- рассказали в СБУ.

Как сообщается, среди постоянных клиентов клирика - представители РПЦ, которые закупают драгоценные изделия из золота и серебра для собственных коллекций и оформления помещений епархий.

Также он изготавливает ювелирные знаки отличия для оккупационных группировок рф и фсб.

"Компания фигуранта регулярно финансирует бюджет страны-агрессора, платя "налоги" в оккупационную администрацию гауляйтера Пасечника", - указали в СБУ. 

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После оккупации части территории Луганской области клирик одним из первых "перерегистрировал" компанию в соответствии с "законодательством" рф.

После начала полномасштабного вторжения рф Гутенко расширил продажу ювелирной продукции в россии и по всей временно захваченной части территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения фигуранта к ответственности, добавили в СБУ.

Щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП) відкрито справи, 26 отримали вироки - СБУ20 августа 2024, 15:06 • 15296 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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