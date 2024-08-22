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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оправдывал вооруженную агрессию россии: в Винницкой области объявили подозрение священнику УПЦ (МП)

Оправдывал вооруженную агрессию россии: в Винницкой области объявили подозрение священнику УПЦ (МП)

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 02:47  •  2543 просмотра

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В Винницкой области священнику УПЦ (МП) сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии рф против Украины. Он распространял пророссийскую пропаганду через Telegram, используя российские источники информации.

В Винницкой области сообщили о подозрении священнику УПЦ (МП) из Хмельницкого района, который оправдывал вооруженную агрессию россии. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры священнослужителю УПЦ (МП) из Хмельницкого района Винницкой области, гражданину Украины, сообщено о подозрении в оправдании, отрицании вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификации лиц, которые ее осуществляли, и отрицании оккупации части территории Украины (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что мужчина в общении в мессенджере Telegram демонстрировал пророссийские идеологические взгляды с четким выражением антиукраинской позиции. С целью распространения своих убеждений он посылал своим собеседникам соответствующие текстовые и видеоматериалы.

В качестве источников информации подозреваемый использовал российские телеграмм-каналы, которые рассказывают о "настоящих причинах сво" и подают российскую вооруженную агрессию как внутренний гражданский конфликт украинцев.

С так называемых "православных" каналов мужчина распространял пропаганду кремля о "священной войне против Запада впавшего в сатанизм", цель которой - попадание всей территории Украины "в зону исключительного влияния россии".

Также среди сообщений есть истории об "ополченце из ЛНР", который якобы побывал в украинском "концлагере", и о вымышленном кассетном ударе украинской армии по детскому пляжу в Донецкой области со многими жертвами.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

"Был агентом российского гру": СБУ сообщила о задержании священника УПЦ (МП)1 августа 2024, 07:10 • 52032 просмотра

Ольга Розгон

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