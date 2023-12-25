В россии снова "заочно арестовали" Буданова

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
  •  52789 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
  •  90329 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
  •  114207 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок
22 декабря  •  106591 просмотра

Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  285484 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  240375 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  189634 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  180667 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  212570 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  212383 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  168878 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  151033 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  146644 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  133179 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122229 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zaochnii-arest-budanova

В россии снова "заочно арестовали" Буданова

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 10:03  •  16070 просмотра

Read in English

Кирилл Буданов, глава украинской разведки, был снова "заочно арестован" судом рф по якобы обвинению в 104 преступлениях.

Районный суд москвы "заочно арестовал" начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Детали

Отмечается, что Буданов обвиняется в якобы совершении 104 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК рф (террористический акт).

Постановлением басманного районного суда москвы Буданову заочно избрана меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию рф, либо с момента его задержания в россии.

Напомним

В апреле этого года лефортовский суд москвы уже "заочно арестовывал" начальника Главного управления разведки Минобороны Украины из-за взрыва Керченского моста.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
В росії знову "заочно заарештували" Буданова
Budanov was again "arrested in absentia" in Russia
Новости по теме

В россии снова "заочно арестовали" Буданова

Кирилл Буданов, глава украинской разведки, был снова "заочно арестован" судом рф по якобы обвинению в 104 преступлениях.

Война •   •  16070 просмотра
В россии снова "заочно арестовали" Буданова

путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР

путин стремится к быстрому завершению войны на своих условиях, тогда как Украина настаивает на территориальной целостности и наказании виновных.

Война •   •  14427 просмотра
путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР

Экс-главу "Реал Банка" приговорили к 11 годам с конфискацией имущества

Экс-глава правления "Реал Банка" признан виновным в отмывании средств и приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 12 750 грн с конфискацией имущества. Суд также постановил взыскать более 508 миллионов гривен, как возмещение убытков.

Криминал и ЧП •   •  11374 просмотра
Экс-главу "Реал Банка" приговорили к 11 годам с конфискацией имущества

Украина получила 1,34 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка: куда пойдут средства

Украина получила 1,34 миллиарда долларов от проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на нужды государственного бюджета, такие как пенсии и выплаты спасателям.

Экономика •   •  15326 просмотра
Украина получила 1,34 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка: куда пойдут средства

российский "аэрофлот" возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану

аэрофлот возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану, первый рейс состоялся 24 декабря. Рейсы были приостановлены с марта 2022 года из-за санкций ЕС в отношении россии, - за ее военное вторжение в Украину.

Новости Мира •   •  13061 просмотра
российский "аэрофлот" возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану

Оккупанты ночью массированно обстреляли Чернобаевку на Херсонщине

Российские войска ночью массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области.

Война •   •  21739 просмотра
Оккупанты ночью массированно обстреляли Чернобаевку на Херсонщине

Китай обвинил Филиппины в провокациях в Южнокитайском море

Китай обвиняет Филиппины в нарушении границ в Южно-Китайском море при поддержке США, что ставит под угрозу региональный мир. Китай обещает защищать свою территорию, но остается открытым к диалогу.

Новости Мира •   •  17880 просмотра
Китай обвинил Филиппины в провокациях в Южнокитайском море

В Херсоне раздаются взрывы, под обстрелом прибрежная зона - ГВА

Российские войска обстреляли Херсон.

Война •   •  23432 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы, под обстрелом прибрежная зона - ГВА

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Первая в Украине женщина-судья-солдат Елена Ковбий рассказала о своем боевом опыте в Бахмуте, в частности об отсутствии командования в первый день. Она готова вернуться на фронт, если потребуется.

Война •   •  52789 просмотра
Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Дефицита электроэнергии нет, Украина приняла излишки электричества из Польши - Минэнерго

В Украине дефицита электроэнергии нет, принято электроэнергию на запрос Польши из-за излишков.

Экономика •   •  20424 просмотра
Дефицита электроэнергии нет, Украина приняла излишки электричества из Польши - Минэнерго