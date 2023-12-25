В россии снова "заочно арестовали" Буданова
Киев • УНН
Кирилл Буданов, глава украинской разведки, был снова "заочно арестован" судом рф по якобы обвинению в 104 преступлениях.
Районный суд москвы "заочно арестовал" начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.
Детали
Отмечается, что Буданов обвиняется в якобы совершении 104 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК рф (террористический акт).
Постановлением басманного районного суда москвы Буданову заочно избрана меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию рф, либо с момента его задержания в россии.
Напомним
В апреле этого года лефортовский суд москвы уже "заочно арестовывал" начальника Главного управления разведки Минобороны Украины из-за взрыва Керченского моста.
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