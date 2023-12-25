В россии снова "заочно арестовали" Буданова

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Первая в Украине женщина-судья-солдат Елена Ковбий рассказала о своем боевом опыте в Бахмуте, в частности об отсутствии командования в первый день. Она готова вернуться на фронт, если потребуется.