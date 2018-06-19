Замораживание активов: "Нафтогаз" назвал лондонским офисам 17 банков, которые обслуживают "Газпром"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. "Нафтогаз" сообщил лондонским офисам 17 банков, которые обслуживают "Газпром", что они не имеют права совершать сделки, направленные на уменьшение активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе. Банки, которые нарушат это требование, могут быть оштрафованы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, "Нафтогаз" направил "Газпрому" решение об аресте активов российского монополиста в Англии и Уэльсе. Такое решение принял Коммерческий суд Лондона 18 июня 2018 года во исполнение решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен "Нафтогазу" 2,6 млрд долл.
"Кроме ареста активов, решение обязывает Газпром передать Нафтогазу перечень всех своих активов стоимостью более 50 тыс. долл. США, размещенных в Англии и Уэльсе", - говорится в сообщении.
В НАК отметили, что суд назначил слушание на 6 июля 2018 года. К тому времени "Газпром" не должен забирать из Англии и Уэльса активы на сумму, которую присудил Стокгольмский арбитраж в транзитном деле.
"Нафтогаз также сообщил лондонским офисам 17 банков, которые обслуживают Газпром, что они не имеют права совершать сделки, направленные на уменьшение активов Газпрома в Англии и Уэльсе. Банки, которые нарушат это требование, могут быть оштрафованы", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что принимая решение об аресте активов, английский суд был проинформирован о временном решение Апелляционного суда округа Свеа в Стокгольме от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения арбитражного решения в транзитном деле.
17 июня 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство в Апелляционный суд об отмене его решения. В своем ходатайстве "Нафтогаз" изложил доказательства, что развеивают тезисы "Газпрома" о якобы нарушениях при подготовке решения Стокгольмским арбитражем.
Напомним, Коммерческий суд Лондона принял решение заморозить британские активы "Газпрома" для выполнения решения Стокгольмского арбитража.