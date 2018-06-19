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Замороження активів: "Нафтогаз" назвав лондонським офісам 17 банків, які обслуговують "Газпром"

Замороження активів: "Нафтогаз" назвав лондонським офісам 17 банків, які обслуговують "Газпром"

Київ • УНН

 • 8561 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. "Нафтогаз" повідомив лондонським офісам 17 банків, які обслуговують Газпром, що вони не мають права здійснювати операції, спрямовані на зменшення активів "Газпрому" в Англії та Уельсі. Банки, які порушать цю вимогу, можуть бути оштрафовані. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу", передає УНН.

Як повідомили у прес-службі, "Нафтогаз" направив "Газпрому" рішення про арешт активів російського монополіста в Англії та Уельсі. Таке рішення ухвалив Комерційний суд Лондона 18 червня 2018 року на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, за яким "Газпром" винен "Нафтогазу" 2,6 млрд дол. 

"Крім арешту активів, рішення зобов’язує Газпром передати Нафтогазу перелік усіх своїх активів вартістю більше 50 тис. дол. США, розміщених в Англії та Уельсі", - йдеться у повідомленні.

У НАК зазначили, що суд призначив слухання на 6 липня 2018 року. До того часу "Газпром" має не забирати з Англії та Уельсу активи на суму, яку присудив Стокгольмський арбітраж у транзитній справі.

"Нафтогаз також повідомив лондонським офісам 17 банків, які обслуговують Газпром, що вони не мають права здійснювати операції, спрямовані на зменшення активів Газпрому в Англії та Уельсі. Банки, які порушать цю вимогу, можуть бути оштрафовані", - йдеться у повідомленні.

У компанії також відзначили, що ухвалюючи рішення про арешт активів, англійський суд був поінформований про тимчасове рішення Апеляційного суду округу Свеа у Стокгольмі від 13 червня 2018 року щодо призупинення виконання арбітражного рішення в транзитній справі.

17 червня 2018 року Нафтогаз подав клопотання до Апеляційного суду щодо скасування його рішення. У своєму клопотанні Нафтогаз виклав докази, які розвіюють тези Газпрому щодо нібито порушень під час підготовки рішення Стокгольмським арбітражем.

Нагадаємо, Комерційний суд Лондона ухвалив рішення заморозити британські активи "Газпрому" для виконання ухвали Стокгольмського арбітражу.

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