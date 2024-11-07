Заместительницу главного врача центральной МСЭК задержали за взятку - прокуратура
Киев • УНН
Чиновница требовала 2 тысячи долларов за содействие в получении II группы инвалидности для военнообязанного. Во время обысков у нее изъяли 20 тысяч долларов и документы по оформлению инвалидности.
Чиновница Центральной МСЭК задержана при получении взятки, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.
Детали
"На получении неправомерной выгоды разоблачена заместитель главного врача ГУ "ЦМСЭК Минздрава Украины". Ей сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 с. 369-2 УК Украины)", - указали в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, "заместитель главного врача за 2 тыс. долларов США обещала способствовать военнообязанному гражданину в получении II группы инвалидности". Это давало бы основания для снятия его с воинского учета. "Она убеждала мужчину, что уже не впервые решала подобные "вопросы" и знает, как это сделать", - говорится в сообщении.
Правоохранители, как отмечается, задержали чиновницу в порядке ст. 208 УПК во время получения денег.
"Во время обысков у нее изъяли почти 20 тыс. долларов США, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности. Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения", - отметили в прокуратуре.
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