Залужный в День памяти защитников Украины: "Ни одна жертва не станет напрасной"

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"Сегодня День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На самом деле каждый день мы должны вспоминать о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу. (...) Обещаю, ни одна жертва не станет напрасной – мы будем продолжать борьбу до нашей Победы", – написал Залужный.

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