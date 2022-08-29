Залужный в День памяти защитников Украины: "Ни одна жертва не станет напрасной"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам в День памяти защитников Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Facebook.
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"Сегодня День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На самом деле каждый день мы должны вспоминать о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу. (...) Обещаю, ни одна жертва не станет напрасной – мы будем продолжать борьбу до нашей Победы", – написал Залужный.
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