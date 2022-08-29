Залужний у День памʼяті захисників України: "Жодна жертва не стане марною"

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"Сьогодні День памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Насправді кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. (...) Обіцяю, жодна жертва не стане марною – ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги", – написав Залужний.

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