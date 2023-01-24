Залужный получил миллион долларов в наследство и пожертвовал их на армию - NYT

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“В этом месяце Залужный пожертвовал 1 миллион долларов на нужды армии из наследства, которое он получил от американца украинского происхождения Григория Степанца, согласно сообщению семьи Степанца”, — пишет NYT.

Пресс-служба Вооруженных сил подтвердила факт пожертвования, пишет издание.

Добавим

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный занял второе место в опросе о политике 2022 года. Первым стал Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова, который был проведен с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.