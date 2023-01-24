Залужний отримав мільйон доларів у спадок та пожертвував їх на армію - NYT

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“Цього місяця Залужний пожертвував 1 мільйон доларів на потреби армії зі спадщини, яку він отримав від американця українського походження Григорія Степанця, згідно з повідомленням родини Степанця”, — пише NYT.

Пресслужба Збройних сил підтвердила факт пожертви, пише видання.

Додамо

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний посів друге місце в опитуванні про політика 2022 року. Першим став Президент України Володимир Зеленський. Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова, яке було проведено з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року.