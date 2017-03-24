Железнодорожное сообщение через станцию Балаклея до сих пор ограничено - "Южная железная дорога"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Железнодорожное сообщение через железнодорожную станцию Балаклея Харьковской области, вблизи которой накануне произошла чрезвычайная ситуация на складах с боеприпасами, до сих пор ограничено. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе "Южную железные дороги".
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"Сейчас ограничено движение пригородных поездов, а пассажирские поезда вынуждены объезжать станции Балаклея", - сказали УНН в пресс-службе.
Также УНН сообщили, что движение поездов будет возобновлен когда ситуация в Балаклее стабилизируется.
По данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея были отключены от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.
В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.
Ранее сообщалось, что по информации Минздрава, в результате ЧП пострадал один человек, который госпитализирован в лечебное учреждение в Харькове.