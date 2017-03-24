Залізничне сполучення через станцію Балаклія досі обмежене - “Південна залізниця”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Залізничне сполучення через залізничну станцію Балаклія Харківської області, поблизу якої напередодні сталася надзвичайна ситуація на складах з боєприпасами, досі обмежене. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомили в прес-службі “Південої залізниці”.
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“Зараз обмежено рух приміських поїздів, а пасажирські потяги вимушені об’їжджати станцію Балаклія”, - сказали УНН в прес-службі.
Також УНН повідомили, що рух поїздів буде відновелений, коли ситуація в Балаклії стабілізується.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.
Раніше повідомлялося, що за інформацією МОЗ, внаслідок НС постраждала одна особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу у Харків.