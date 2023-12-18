Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" не планируется
Киев • УНН
Киевский метрополитен не будет закрывать линию "Почайна - Тараса Шевченко" на плановые ремонты; постоянный мониторинг гарантирует, что срочных ремонтных работ не понадобится.
На время проведения планового ремонта закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" не планируется. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется. Этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который выполнят летом следующего года.
Детали
Сообщается, что специалисты "Киевского метрополитена" ведут постоянный надзор за состоянием тоннельных сооружений на всех участках линий подземки. Особенно тех, что построены в сложных инженерно-геологических и гидро-геологических условиях.
Дополнение
Ранее заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук заявил, что в столице участок тоннелей метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко", расположенных на Оболонско - Теремковской линии, требует проведения капитального ремонта из-за своей изношенности.
В КП "Киевский метрополитен" в ответ на запрос УНН сообщили, что в настоящее время в киевском метро отсутствуют станции, требующие срочного внепланового ремонта в части нарушения герметизации сооружений.
Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" не планируется
Киевский метрополитен не будет закрывать линию "Почайна - Тараса Шевченко" на плановые ремонты; постоянный мониторинг гарантирует, что срочных ремонтных работ не понадобится.
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