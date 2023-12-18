На время проведения планового ремонта закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" не планируется. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется. Этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который выполнят летом следующего года. - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что специалисты "Киевского метрополитена" ведут постоянный надзор за состоянием тоннельных сооружений на всех участках линий подземки. Особенно тех, что построены в сложных инженерно-геологических и гидро-геологических условиях.

Дополнение

Ранее заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук заявил, что в столице участок тоннелей метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко", расположенных на Оболонско - Теремковской линии, требует проведения капитального ремонта из-за своей изношенности.

В КП "Киевский метрополитен" в ответ на запрос УНН сообщили, что в настоящее время в киевском метро отсутствуют станции, требующие срочного внепланового ремонта в части нарушения герметизации сооружений.