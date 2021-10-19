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Закрытое в ВАКС дело "Роттердам+" расследовалось теми же детективами НАБУ, которые сейчас ведут дело Труханова

Закрытое в ВАКС дело "Роттердам+" расследовалось теми же детективами НАБУ, которые сейчас ведут дело Труханова

Киев  •  УНН

 • 11918 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Детективы НАБУ не смогли доказать убытки по делу "Роттердам+", которое на днях закрыл ВАКС. Теперь эти же детективы расследуют убытки по так называемому делу мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает УНН.

Речь идет о детективах НАБУ Михаиле Романюке, Николае Самойленко и Денисе Гюльмагомедове. Последний, кстати, брался бороться с коррупцией на "Укрзализныце", но пока так же безрезультатно.

Дело "Роттердам+" расследовалось более четырех лет и четыре раза закрыто прокурорами САП, а 13 октября правомерность закрытия дела подтвердил ВАКС. В конце концов, четыре года следствия и расходования средств налогоплательщиков на обеспечение расследования этого дела дали нулевой результат. Потому что, как отметили в САП, ни одна судебная экспертиза не подтвердила версию НАБУ.

И по делу мэра Одессы Геннадия Труханова детективы НАБУ избрали новую стратегию. Чтобы судебные эксперты в очередной раз не поломали их версии обвинения, они решили взять на контракт частных экспертов и обратились к фирме ООО "Международная экспертно-правовая группа" вместо государственных экспертных учреждений. Но выяснилось, что эта фирма не может проводить судебные экспертизы - нет соответствующих КВЭДов на такую деятельность. К тому же, те КВЭДы, которые указало ООО "Международная экспертно-правовая группа", позволяют им проводить астрологические и спиритические сеансы, делать тату, собирать деньги за парковку, но прямо запрещают оценивать недвижимость.

Впрочем, это не помешало НАБУ пользоваться услугами этой фирмы, причем за счет бюджета, проводя тендеры с одним участником.

Ввиду того, что подозрение Труханову и еще 15 лицам основывается на экспертизе, которая якобы нашла убытки на 689 млн грн, однако проведена "экспертами", которые не имели права ее делать, - доказательная база по делу под вопросом.

К слову

Сам Труханов называет дело заказным и связывает "охоту" с конфликтом с Михаилом Саакашвили, который в близких отношениях с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой.

Гизо Углава в свою очередь посещает публичные мероприятия с детективом по делу Труханова Денисом Гюльмагомедовым, поэтому не исключено, что детективы в этом деле действуют в условиях конфликта интересов.

Ведь, как заявляет сам Труханов, НАБУ ни разу не выдвинуло претензий одесскому бизнесмену сирийского происхождения Аднану Кивану, который, по словам мэра Одесса, строит "ужасные дома", однако дружит с Саакашвили.

Накануне вручения подозрений Труханову и его окружению, мэр Одессы выступил с резкой критикой Кивана, заявив, что власти Одессы не позволит ему застроить санатории.

По теме

Юридическое сообщество назвало неадекватными суммы залога, которые избрали НАБУ и ВАКС фигурантам дела Труханова.

Например, сотруднице Одесского горсовета Инне Поповской избрали залог в 26 млн грн, тогда как в ее декларации указаны общие сбережения семьи в размере 150 тысяч долларов.

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