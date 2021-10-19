Закрита у ВАКС справа "Роттердам+" розслідувалася тими ж детективами НАБУ, які нині ведуть справу Труханова

Йдеться про детективів НАБУ Михайла Романюка, Миколу Самойленка та Дениса Гюльмагомедова. Останній, до речі, брався боротися з корупцією на “Укрзалізниці”, але поки так само безрезультатно.

Справа “Роттердам+” розслідувалася понад чотири роки і чотири рази закрита прокурорами САП, а 13 жовтня правомірність закриття справи підтвердив ВАКС. Врешті, чотири роки слідства і витрати коштів платників податків на забезпечення розслідування цієї справи дали нульовий результат. Бо, як зазначили у САП, жодна судова експертиза не підтвердила версію НАБУ.

Та у справі мера Одеси Геннадія Труханова детективи НАБУ обрали нову стратегію. Аби судові експерти вкотре не поламали їх версії обвинувачення, вони вирішили взяти на контракт приватних експертів і звернулись до фірми ТОВ “Міжнародна експертно-правова група” замість державних експертних установ. Але з’ясувалося, що ця фірма не може проводити судові експертизи — немає відповідних КВЕДів на таку діяльність. До того ж, ті КВЕДи, які вказало ТОВ “Міжнародна експертно-правова група”, дозволяють їм проводити астрологічні та спіритичні сеанси, робити тату, збирати кошти за парковку, але прямо забороняють оцінювати нерухомість.

Утім, це не завадило НАБУ користуватися послугами цієї фірми, при чому за рахунок бюджету, проводячи тендери з одним учасником.

Зважаючи на те, що підозра Труханову та ще 15 особам грунтується на експертизі, яка начебто знайшла збитки на 689 млн грн, однак проведена “експертами”, які не мали права її робити, — доказова база у справі під питанням.

До слова

Сам Труханов називає справу замовною і пов’язує “полювання” з конфліктом з Міхеілом Саакашвілі, який у близьких відносинах з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою.

Гізо Углава своєю чергою відвідує публічні заходи з детективом у справі Труханова Денисом Гюльмагомедовим, тож не виключено, що детективи у цій справі діють в умовах конфлікту інтересів.

Адже, як заявляє сам Труханов, НАБУ жодного разу не висунуло претензій одеському бізнесмену сирійського походження Аднану Ківану, який, за словами мера Одеса, будує “жахливі будинки”, проте товаришує з Саакашвілі.

Напередодні вручення підозр Труханову і його оточенню, мер Одеси виступив з різкою критикою Ківана, заявивши, що влада Одеси не дозволить йому забудувати санаторії.

До теми

Юридична спільнота назвала неадекватними суми застави, які обрали НАБУ та ВАКС фігурантам справи Труханова.

Наприклад, співробітниці Одеської міськради Інні Поповській обрали заставу у 26 млн грн, тоді як у її декларації вказані загальні збереження родини обсягом 150 тисяч доларів.