Закрита у ВАКС справа "Роттердам+" розслідувалася тими ж детективами НАБУ, які нині ведуть справу Труханова

ukru
19:38 • 74194 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 95000 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 159123 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 143513 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146283 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158603 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176343 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149873 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159070 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175966 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159238 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152015 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 124595 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 118756 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 136633 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 159125 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 152015 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251252 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247579 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 375974 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53435 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63765 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 61929 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97762 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109294 перегляди
Актуальне
Закрита у ВАКС справа "Роттердам+" розслідувалася тими ж детективами НАБУ, які нині ведуть справу Труханова

Закрита у ВАКС справа "Роттердам+" розслідувалася тими ж детективами НАБУ, які нині ведуть справу Труханова

Київ • УНН

 • 11928 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Детективи НАБУ не змогли довести збитки у справі “Роттердам+”, яку днями закрив ВАКС. Тепер ці ж детективи розслідують збитки у так званій справі мера Одеси Генадія Труханова, повідомляє УНН.

Йдеться про детективів НАБУ Михайла Романюка, Миколу Самойленка та Дениса Гюльмагомедова. Останній, до речі, брався боротися з корупцією на “Укрзалізниці”, але поки так само безрезультатно.

Справа “Роттердам+” розслідувалася понад чотири роки і чотири рази закрита прокурорами САП, а 13 жовтня правомірність закриття справи підтвердив ВАКС. Врешті, чотири роки слідства і витрати коштів платників податків на забезпечення розслідування цієї справи дали нульовий результат. Бо, як зазначили у САП, жодна судова експертиза не підтвердила версію НАБУ

Та у справі мера Одеси Геннадія Труханова детективи НАБУ обрали нову стратегію. Аби судові експерти вкотре не поламали їх версії обвинувачення, вони вирішили взяти на контракт приватних експертів і звернулись до фірми ТОВ “Міжнародна експертно-правова група” замість державних експертних установ. Але з’ясувалося, що ця фірма не може проводити судові експертизи — немає відповідних КВЕДів на таку діяльність. До того ж, ті КВЕДи, які вказало ТОВ “Міжнародна експертно-правова група”, дозволяють їм проводити астрологічні та спіритичні сеанси, робити тату, збирати кошти за парковку, але прямо забороняють оцінювати нерухомість. 

Утім, це не завадило НАБУ користуватися послугами цієї фірми, при чому за рахунок бюджету, проводячи тендери з одним учасником.

Зважаючи на те, що підозра Труханову та ще 15 особам грунтується на експертизі, яка начебто знайшла збитки на 689 млн грн, однак проведена “експертами”, які не мали права її робити, — доказова база у справі під питанням.

До слова

Сам Труханов називає справу замовною і пов’язує “полювання” з конфліктом з Міхеілом Саакашвілі, який у близьких відносинах з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою. 

Гізо Углава своєю чергою відвідує публічні заходи з детективом у справі Труханова Денисом Гюльмагомедовим, тож не виключено, що детективи у цій справі діють в умовах конфлікту інтересів.

Адже, як заявляє сам Труханов, НАБУ жодного разу не висунуло претензій одеському бізнесмену сирійського походження Аднану Ківану, який, за словами мера Одеса, будує “жахливі будинки”, проте товаришує з Саакашвілі. 

Напередодні вручення підозр Труханову і його оточенню, мер Одеси виступив з різкою критикою Ківана, заявивши, що влада Одеси не дозволить йому забудувати санаторії.

До теми

Юридична спільнота назвала неадекватними суми застави, які обрали НАБУ та ВАКС фігурантам справи Труханова.

Наприклад, співробітниці Одеської міськради Інні Поповській обрали заставу у 26 млн грн, тоді як у її декларації вказані загальні збереження родини обсягом 150 тисяч доларів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами