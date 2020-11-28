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Законопроекты о КСУ рассмотрят на следующей пленарной неделе - Арахамия

Законопроекты о КСУ рассмотрят на следующей пленарной неделе - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 13715 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Наработанные законопроекты о Конституционном суде могут появиться в повестке дня Верховной Рады на следующей пленарной неделе. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в субботу перед совместным заседанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, на следующей пленарной неделе... на этой пленарной неделе этого нет в проекте повестки дня, и я думаю это будет на следующей пленарной неделе", - сказал глава фракции.

Также он отметил, что вопрос о законопроектах будет поднят на сегодняшнем совещании.

"Мы решили вместе с Ермаком, руководителем Офиса Президента, встретиться с лидерами всех фракций и согласовать этот процесс, потому что, несмотря на то, кто там будет автором или кто каким образом будет вносить, надо до конца этого года уже в первом (чтении - ред.) и в целом принять этот законопроект о возвращении электронного декларирования, потому что есть риски, что, если мы его не примем, тогда все субъекты декларирование не будут подавать свои декларации за 2020 год. Этого нельзя допустить, надо решить этот вопрос как можно скорее.

Он также отметил, что президентский законопроект отличается от того, который был наработан рабочей группой по КСУ "строгостью наказания по нескольким вопросам".

"Президент настаивает на том, чтобы была тюрьма, а рабочая группа - чтобы это была уголовная ответственность с большими штрафами, без тюрьмы", - пояснил нардеп.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на субботу, 28 ноября, большое совещание, во время которой будут обсуждать ключевые вопросы, которые будет рассматривать парламент в декабре.

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