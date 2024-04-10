Законопроект о мобилизации: правки в сессионном зале ВР рассматривают 42 нардепа - Гончаренко

В сессионном зале Верховной Рады, где рассматривают правки к законопроекту о мобилизации, сейчас находится 42 депутата. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"В сессионном зале 42 депутата. Вот так "продуктивно" рассматриваем правки к мобилизационному законопроекту", - сообщил нардеп в Telegram-канале.

Добавим

Как сообщал УНН, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о мобилизации при почти пустом зале.

Напомним

9 апреля источники УНН сообщили, что демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил впоследствии, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при обсуждении поправок в законопроект о мобилизации, исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих.

10 апреля Гончаренко сообщил, что вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра.