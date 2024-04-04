Законопроект о мобилизации могут внести в зал на ближайшее заседание ВР - Стефанчук

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  124313 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  126232 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  127167 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  114366 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  147136 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  101742 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  104724 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128579 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128968 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  124006 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Законопроект о мобилизации могут внести в зал на ближайшее заседание ВР - Стефанчук

Законопроект о мобилизации могут внести в зал на ближайшее заседание ВР - Стефанчук

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ISW: Армия рф увеличила количество и масштабы механизированных наземных штурмов

ISW: Армия рф увеличила количество и масштабы механизированных наземных штурмов

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В ПС ВСУ подтвердили сбитие ночью 11 из 20 вражеских "шахедов"

В ПС ВСУ подтвердили сбитие ночью 11 из 20 вражеских "шахедов"

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Politico: Иран снова угрожает Израилю из-за авиаудара по консульству в Сирии

Politico: Иран снова угрожает Израилю из-за авиаудара по консульству в Сирии

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Курс валют на 4 апреля: доллар упал на 13 копеек

Курс валют на 4 апреля: доллар упал на 13 копеек

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Страны НАТО согласились начать планирование долгосрочной поддержки Украины: обсуждают создание фонда в 100 миллиардов евро

Страны НАТО согласились начать планирование долгосрочной поддержки Украины: обсуждают создание фонда в 100 миллиардов евро

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В рф заявили о 5 дронах над белгородской и тульской областями ночью

В рф заявили о 5 дронах над белгородской и тульской областями ночью

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На Сумскую область россияне совершили ночную атаку КАБами - ОВА

На Сумскую область россияне совершили ночную атаку КАБами - ОВА

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Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях около 400 грузовиков

Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях около 400 грузовиков

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Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg

Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg

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Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

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На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

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Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

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Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

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Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби

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Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  226228 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  231609 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  265544 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  535065 просмотра

Законопроект о мобилизации могут внести в зал на ближайшее заседание ВР - Стефанчук

Председатель Верховной Рады ожидает, что законопроект о мобилизации, который устанавливает справедливые критерии обязанности граждан защищать Украину, будет внесен в зал на ближайшее заседание ВР.

Война •   •  12273 просмотра
Законопроект о мобилизации могут внести в зал на ближайшее заседание ВР - Стефанчук

ISW: Армия рф увеличила количество и масштабы механизированных наземных штурмов

За последние две недели российские войска увеличили количество и масштабы механизированных наземных атак на определенных участках фронта, вероятно, с целью активизировать наступательные действия и воспользоваться нехваткой запасов в Украине до того, как прибудет западная помощь.

Война •   •  10898 просмотра
ISW: Армия рф увеличила количество и масштабы механизированных наземных штурмов

В ПС ВСУ подтвердили сбитие ночью 11 из 20 вражеских "шахедов"

Силы обороны сбили 11 из 20 российских беспилотников "шахид", которые ночью атаковали Харьковскую область.

Война •   •  12886 просмотра
В ПС ВСУ подтвердили сбитие ночью 11 из 20 вражеских "шахедов"

Politico: Иран снова угрожает Израилю из-за авиаудара по консульству в Сирии

Иран снова угрожает местью Израилю за авиаудар по его консульству в Сирии, в результате которого погибли военные командиры и чиновники.

Новости Мира •   •  9935 просмотра
Politico: Иран снова угрожает Израилю из-за авиаудара по консульству в Сирии

Курс валют на 4 апреля: доллар упал на 13 копеек

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны к доллару США на 13 копеек до 39,1953 UAH/USD.

Экономика •   •  11483 просмотра
Курс валют на 4 апреля: доллар упал на 13 копеек

Страны НАТО согласились начать планирование долгосрочной поддержки Украины: обсуждают создание фонда в 100 миллиардов евро

НАТО планирует долгосрочную военную поддержку Украины через предложенный фонд в 100 миллиардов евро, но это предложение получило неоднозначную реакцию со стороны союзников.

политика •   •  12334 просмотра
Страны НАТО согласились начать планирование долгосрочной поддержки Украины: обсуждают создание фонда в 100 миллиардов евро

В рф заявили о 5 дронах над белгородской и тульской областями ночью

По сообщению министерства обороны россии, российская противовоздушная оборона ночью якобы уничтожила пять беспилотников над двумя областями.

Война •   •  12132 просмотра
В рф заявили о 5 дронах над белгородской и тульской областями ночью

На Сумскую область россияне совершили ночную атаку КАБами - ОВА

За ночь россияне обстреляли КАБами и из минометов Сумскую область Украины, зафиксированы взрывы.

Война •   •  17909 просмотра
На Сумскую область россияне совершили ночную атаку КАБами - ОВА

Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях около 400 грузовиков

Около 400 грузовиков стоят в очередях на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, наихудшая ситуация на пункте пропуска "Ягодин".

Общество •   •  20202 просмотра
Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях около 400 грузовиков

Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg

Палата представителей США вряд ли проголосует за предоставление помощи Украине по крайней мере до середины апреля, а возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон пытается преодолеть сопротивление республиканцев, рассматривая такие условия, как превращение помощи в кредит, конфискация российских активов и отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа.

Война •   •  20990 просмотра
Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg