Законопроект о мобилизации могут внести в зал на ближайшее заседание ВР - Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что законопроект о мобилизации могут внести в зал Верховной Рады на ближайшее заседание парламента. Об этом он сказал в эфире телемарафона 3 апреля, пишет УНН.

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"Хочу проинформировать, что, насколько я проинформирован, этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады, сейчас готовится таблица сравнения ко второму чтению. Я очень надеюсь, что на ближайшее заседание Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал", - сказал Стефанчук.

Спикер ВР отметил, что также Президент подписал принятый парламентом закон о снижении возраста мобилизационного призыва с 27 до 25 лет. Кроме этого, Верховная Рада приняла законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, а также законопроект, который устанавливает определенные гарантии для военных.

И сейчас мы работаем, фактически, над четвертым законопроектом. Это изменения в закон о мобилизации, где четко будут установлены критерии справедливости по выполнению гражданами Украины своего долга защищать Отечество. (...) Еще раз подчеркну, я убежден, что у нас будет потенциал на ближайшее заседание Верховной Рады вынести его в зал Верховной Рады - указал Стефанчук.

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