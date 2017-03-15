Закон об оккупированных территориях разрушит минский процесс и похоронит санкции против России - Президент

По словам Главы государства, партнеры Украины не понимают, почему мы просим поддержки в восстановлении целостности Украины извне, когда внутри ряд политических сил поставили себе цель избавиться от части Донбасса и выпихнуть в Россию несколько миллионов украинцев.

"Юридически легализовать это предписывается законом об оккупированных территориях. Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы! Подобный закон разрушит минский процесс. Похоронит международные санкции против Российской Федерации, поскольку они привязаны к Минску. Миссия ОБСЕ уйдет с Донбасса. Мы останемся один на один с агрессором на фоне неизбежной эскалации военных действий", - подчеркнул Президент.

Напомним, Президент предложил СНБО временно полностью остановить транспортное сообщение с оккупированными территориями.