Закон про окуповані території зруйнує мінський процес і поховає санкції проти Росії - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що запропонований деякими політичними силами закон про окуповані території зруйнує мінський процес і поховає санкції проти Росії. Про це Глава держави сказав під час засідання РНБО, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
За словами Глави держави, партнери України не розуміють, чому ми просимо підтримки у відновленні цілісності України назовні, коли всередині низка політичних сил поставила собі за мету позбутися частини Донбасу та випхати до Росії кілька мільйонів українців.
"Юридично легалізувати це пропонується законом про окуповані території. Лише уявіть собі інші наслідки такої законодавчої ініціативи! Подібний закон зруйнує мінський процес. Поховає міжнародні санкції проти Російської Федерації, оскільки вони прив'язані до Мінська. Місія ОБСЄ піде з Донбасу. Ми залишимося сам на сам з агресором на фоні неминучої ескалації воєнних дій", - наголосив Президент.
Нагадаємо, Президент запропонував РНБО тимчасово повністю зупинити транспортне сполучення з окупованими територіями.