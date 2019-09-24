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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 78889 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105531 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112269 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120590 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148755 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149018 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Актуальное
Закон о государственной поддержке кинематографии опубликован

Закон о государственной поддержке кинематографии опубликован

Киев  •  УНН

 • 17253 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Закон Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии" опубликовали в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 24 сентября, передает УНН.

Документ направлен на обеспечение реализации механизмов, заложенных в законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине", и урегулирование вопроса финансовой поддержки государством реализации проектов в сфере кинематографии.

В частности устанавливается, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направляться на государственную поддержку кинематографии.

Реализация норм закона, как ожидается, будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 25 сентября.

Напомним, Президент подписал закон о господдержке кинематографии накануне.

Украинские Национальные Новости

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